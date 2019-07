Am Kirchweihsonntag, 28. Juli, findet in Marktschorgast ab 13 Uhr ein Standkonzert vor dem Rathaus mit anschließendem Festumzug statt. Daher kann es im Bereich Bahnhof, Bahnhofstraße, Marktplatz und Festplatz Ziegenburger Straße bis gegen 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen aufgrund kurzzeitiger Straßensperrungen kommen. Am Montag, 29. Juli, hat die Gemeindeverwaltung zu. red