Wartenfels war schon zu Kaiserzeiten eine Fliegenfänger-Hochburg

Fliegen sind ein Symbol für den Teufel, für Laster und Ekel. Wohl aus diesem Grund wollte der Künstler Markus Lüpertz auch fünf Fliegen in das neu gestaltete Fenster der Marktkirche in Hannover einbauen - als Kontrapunkt für Luthers Kampf mit dem Teufel.

Kein Geringerer als Altkanzler Gerhard Schröder wollte das Kunst-Fenster, das 13 Meter hoch und drei Meter breit werden sollte, für die stolze Summe von mehr als 100 000 Euro spenden. Doch der Stiefsohn des Architekten legte sein Veto ein, er sah die sakrale Atmosphäre des Gotteshauses in Gefahr. Der akademische Maler Hans-Dieter Ernst referierte in der Wartenfelser Schule über Fliegenbildnisse und erklärte diesen etwas skurrilen Streit.

Tatsächlich kämen Fliegen in der Kunst immer wieder vor, so Ernst. "Anfangs bannten sie Maler möglichst detailgetreu auf Leinwand, später wurden sie abstrahiert." Und der Fotograf Magnus Muhr habe tote Fliegen sogar zum Kultstatus erhoben.

Über Nacht berühmt

"Er hat sie mit wenigen Federstrichen in Szene gesetzt, ließ sie Volleyball spielen, Rasen mähen, im Restaurant fein speisen oder andere allzu menschlichen Dinge verrichten." Über Nacht sei der schwedische Künstler berühmt geworden.

Der Hausherr der alten Schule Wartenfels, Erich Hohenberger, steuerte zu diesem unterhaltsamen Abend ein ausgefeiltes Referat über die Biologie der Stubenfliege bei.

Gerhard Palder las "Das Fliegenpapier" von Robert Musil, "Die kleine Fliege und ihr großer Bruder" von Caspar Walther Rauh und "Die Fliege" von Kurt Kusenberg. Margit Schoberth betrachtete das Thema philosophisch. Sie las "Fichte an der Petroleumlampe" von Las Gustafson.

Und Reinhard Bauerfeind erklärte, warum Wartenfels eine echte Fliegenfänger-Tradition hat. Hans Beetz habe in Wartenfels die erste Fliegenfänger-Fabrik gegründet. Die "Muggnfänger" fanden im gesamten deutschen Kaiserreich Absatz. "Ich erinnere mich noch daran, dass wir als Kinder für 1000 gedeckelte Fliegenfänger zehn Pfennig bekamen", erzählte Reinhard Bauerfeind.

Sein Opa habe in Wartenfels die Fliegenfängertradition fortgesetzt. Später seien Fritz Beetz und Hans Utz als Produzenten dazugekommen. Bis heute existiere die Fliegenfänger-Fabrik von Hans Utz weiter. Im Rekordjahr wurden in Wartenfels 8,5 Millionen Fliegenfänger für die ganze Welt hergestellt. Selbst in Afrika, Asien und Amerika würden die Produkte aus Wartenfels verwendet, erklärte Bauerfeind.

Die Namen haben sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Aus dem "Volksfreund" wurden "Fly-Catcher" oder "Superman".

Bereichert wurde der Fliegenfänger-Abend mit Szenen von Loriot, Heinz Erhardt - und auch die legendäre Fliegenszene aus "Spiel mir das Lied vom Tod" durfte nicht fehlen.

Erich Hohenberger kredenzte seinen Gästen auch ein paar Maden. Denn Fliegen sollen der Snack der Zukunft werden ...