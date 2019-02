Wartenden Pkw übersehen

Zwei stark beschädigte Karossen, aber keine Verletzte, sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntagvormittag auf der B 286. Dort war eine 33-jährige Frau aus dem Raum Würzburg von der Autobahn in Richtung Bad Brückenau unterwegs. An der Abzweigung nach Wildflecken befuhr sie die Abbiegespur nach rechts, wo ein Pkw verkehrsbedingt angehalten hatte. Dies übersah sie komplett und prallte auf das wartende Fahrzeug auf. Aufgrund der wohl mäßigen Geschwindigkeit entstiegen die Insassen unverletzt. Der Schaden beträgt jedoch insgesamt circa 8000 Euro, teilt die Polizei mit. pol