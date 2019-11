Warten aufs Christkind wird verkürzt

Auch 2019 verkürzt die Stadt Coburg wieder das Warten auf das Christkind mit einem digitalen Adventskalender, heißt es in einer Mitteilung des Online-Managements der Stadt Coburg. Ab Sonntag, 1. Dezember, können kleine und große Bürger unter www.coburg.de/advent wieder täglich ein Türchen des digitalen Adventskalenders öffnen und sich so die Wartezeit bis zum Heiligen Abend etwas versüßen. Hinter den einzelnen Türchen des Adventskalenders warten in diesem Jahr unter anderem 24 kreative Bastelideen - vom weihnachtlichen Ausmalbild über die kunstvoll gestaltete Origami-Weihnachtskarte bis zur Scherenschnitt-Schneeflocke für die festliche Fensterdekoration. Damit bei der weihnachtlichen Vorbereitung garantiert nichts schiefgeht, ist alles einfach, Schritt für Schritt, erklärt, und es gibt die passenden Vorlagen zum Basteln gleich zum Download. Bei besonders kniffligen Projekten hilft ein erklärendes Video. Mit großer Sorgfalt zusammengestellt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet haben den digitalen Adventskalender in diesem Jahr Kim Sharma, Auszubildende zur Mediengestalterin Digital und Print, und Hartwig Hackmann, Praktikant in der Stabsstelle E-Government und Verwaltungsmodernisierung der Stadt Coburg. Historisches zu den Coburger Straßennamen aus dem digitalen Stadtgedächtnis, ein Quiz rund um das Jubiläumsjahr-Traumpaar Albert & Victoria sowie Veranstaltungs- und Geschenktipps aus der Coburger Innenstadt ergänzen das Angebot und laden dazu ein, auch am nächsten Tag wiederzukommen und ein weiteres Türchen des Kalenders zu öffnen. red