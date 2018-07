Warten auf den zweiten Sieg

Damen Bezirksliga



TC Stadtsteinach -

TC Lerchenb. Bayreuth 3:6

Herren 50 Landesliga



TC Stadtsteinach -

SG Margetshöchheim 6:3

Damen 50 Landesliga



SC WB Aschaffenburg -

TC Stadtsteinach 7:2

Die Damen des TC Stadtsteinach müssen in der Bezirksliga auf ihren zweiten Saisonsieg warten. Gegen den mit drei Spielerinnen aus der Landesliga der Damen 30 angetreten TC Am Lerchenbühl Bayreuth verloren sie mit 3:6. Die Herren 50 verzeichneten in der Landesliga einen 6:3-Erfolg.Luisa Lindner und Hannah Spindler mussten Zweisatz-Niederlagen hinnehmen. Zudem verlor Anna Schmidt ihr Spiel im Match-Tiebreak. So holte Nadine Jobst den ersten Sieg für Stadtsteinach. Alexa Schröppel verkürzte mit viel Nervenstärke auf 2:3. Da aber Annalena Schröppel knapp den Kürzeren zog, lagen die Bayreuther 4:2 in Front. In den Doppelpartien war der klare Sieg von Lindner/Al. Schröppel zu wenig für die Gastgeber.An. Schröppel - Speckner 2:6, 6:7; Jobst - Freiberger 6:4, 6:4; Lindner - B. Dreher 0:6, 1:6; Spindler - V. Dreher 1:6, 3:6; Al. Schröppel - Klaus 1:6, 6:2, 10:4; Schmidt - Maisel 2:6, 6:3, 6:10; Jobst/Spindler - Speckner/V. Dreher 0:6, 1:6; An. Schröppel/Geyer-Schaller - Freiberger/B. Dreher 2:6, 2:6; Lindner/Al. Schröppel - Klaus/Maisel 6:3, 6:1.Dieser Sieg brachte den Stadtsteinachern den Klassenerhalt. Nach klaren Erfolgen von Streng, Posse und Korkisch verbuchte Peter Laaber den vierten Punkt für den TC. Wegen Verletzungen wurden die Doppel nicht ausgetragen und mit 2:1 für die SG gewertet.Streng - Leinbach 6:0, 6:2; Schröppel - Hiel 0:6, 2:6; Posse - Spanheimer 6:1, 6:3; Korkisch - Öchsner 6:1, 6:4; Hoffmann - Berdami 5:7, 1:6; Laaber - Burk 6:3, 6:4.Der TC hat als Fünfter ein ausgeglichenes Punktekonto (6:6).Crecelius - Kratkai 5:7, 6:4, 10:8; Goltz - Koll 6:2, 6:3; Staab - Will 6:3, 4:0 (Aufgabe Will); Himmel - Wendel 7:6, 6:1; Rabelo-Grevy - Erhardt 6:4, 6:1; Schirnick-Bauer - Lotz 6:3, 5:7, 10:4; Crecelius/Goltz - Kratkai/Will (Nichtantritt TC); Staab/Himmel - Koll/Wendel 2:6, 4:6; Rabelo-Grevy/Schirnick-Bauer - Erhardt/Lotz 3:6, 4:6 .