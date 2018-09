Wartburg mit Konzert des Kreuzchores

Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, lädt das Evangelische Bildungswerk unter der Leitung von Maria Engel zur Fahrt auf die Wartburg mit Konzert ein. Bei einer Besichtigung mit Führung erhalten die Teilnehmenden Einblick in die kulturelle und historische Bedeutung der Burg. Abends erleben sie ein Konzert mit dem Dresdner Kreuzchor im Festsaal des Pallas der Wartburg mit Werken von Brahms, Debussy, Dvorak, Mendelsohn-Bartholdy. Informationen gibt es per E-Mail ebw.coburg@elkb.de oder unter der Telefonnummer 09561/75984. Auch anmelden können sich Interessierte unter den genannten Kontaktdaten. red