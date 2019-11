Wart-a-moll musizieren in ihrem Wohnzimmer

Am morgigen Freitag steigt das "Wart-a-moll-Wohnzimmer-Konzert" im "Goldenen Eichhorn". Pures Musikerlebnis versprechen die fünf Bandmitglieder ab 20 Uhr - Musik handgemacht, Musik, die Freude macht, Musik, die unter die Haut geht. Der Termin für den nächsten Auftritt von "Wart-a-moll" steht übrigens auch schon fest: Samstag, 7. Dezember, 20.30 Uhr, in der "Fabrik" in Neustadt. red