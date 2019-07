Warnung vor gefälschten E-Mails

Das Bayerische Landeskriminalamt warnt aktuell vor betrügerischen sogenannten Phishing-E-Mails. Die gefälschten Mails von der eigenen Buchhaltung sollen Mitarbeiter dazu bringen, ihre persönlichen Daten preiszugeben - diese Daten können für weitere Straftaten missbraucht werden.

Firmen betroffen

Laut Kriminalamt verschicken unbekannte Täter derzeit mehrere Hundert E-Mails an Mitarbeiter von Firmen. Als Absender wird der Name der eigenen Firma genannt. In den Mails werden die Mitarbeiter aufgefordert, die aktuelle Iban ihres privaten Kontos und eine Kopie des Personalausweises zu schicken. Hintergrund sei ein angebliches innerbetriebliches Upgrade des "Payroll-Systems". Die Absenderadressen sind in den bislang bekannten Fällen immer nach dem folgenden Schema aufgebaut: "...@Name der Firma-ag.de/com". Im unteren Teil der E-Mail befindet sich eine scheinbare "forwarded Message" des Vorstandes, welche in

englischer Sprache die angebliche Vorgehensweise des Upgrades beschreibt.

Kommissariat ermittelt

Woher diese Phishing-E-Mails stammen und ob dadurch bereits ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Kommissariats 122 vom Polizeipräsidium München. Das Cybercrime-Phänomen "Phishing" erfüllt den Straftatbestand § 269 StGB

Fälschung beweiserheblicher Daten. Das Bayerische Landeskriminalamt rät: Klären Sie Ihre Mitarbeiter über diese aktuelle Gefahr auf und beugen Sie so einem möglichen Schaden vor. Mitarbeiter, die ihre Daten preisgegeben haben, sollten sich umgehend mit ihrer Bank in Verbindung setzen und bei ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle Anzeige erstatten.

Sachdienliche Hinweise nehmen die "Zentrale Ansprechstelle Cybercrime" des LKA Bayern unter der Telefonnummer 089/1212-3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. red