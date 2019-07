Warnstreik mit Demo bei Auto-Scholz

Am Dienstag, 16. Juli, ab 12 Uhr, ruft die Industriegewerkschaft Metall Bamberg die Beschäftigten von Auto-Scholz zum Warnstreik auf. Zur zentralen Kundgebung in die Kärntenstraße in Bamberg werden auch die Beschäftigten der Standorte Kulmbach und Bayreuth/Pegnitz aufgerufen. Außerdem werden Delegationen aus anderen Betrieben der Region erwartet, die ihre Solidarität mit den Beschäftigten zeigen wollen. Der Warnstreik setzt sich anschließend mit einem Demonstrationszug in Richtung Innenstadt auf der Memmelsdorfer Straße fort. red