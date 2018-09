Warnkegel als "Kerwes"-Mitbringsel

Eine Polizeikontrolle in der Nacht zum Samstag endete für zwei junge Damen mit einer Diebstahlsanzeige. Gegen 2 Uhr hielten Beamte der Polizei Lichtenfels den Wagen aus dem Zulassungsbereich Coburg an, um eine Kontrolle durchzuführen. Vier junge Frauen saßen darin, die angaben, gerade von der "Grieser Kerwa" zu kommen. Die Fahrerin, eine 19-Jährige aus dem südlichen Landkreis Coburg, sollte ihre Sicherungs- und Warneinrichtungen vorzeigen. Dabei öffnete sie den Kofferraums des Autos. Darin befand sich, zusätzlich zur sonstigen Ausrüstung, ein großer Verkehrsleitkegel. Auf die Frage, woher die Pylone stammt, gaben die Fahrerin und ihre Beifahrerin recht zögerlich an, diese von der Kirchweih mitgenommen zu haben. Die Pylone im Wert von zirka 20 Euro wurde sichergestellt und an die Gemeinde Ebensfeld zurückgegeben. pol