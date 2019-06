Dörfles-Esbach 14.06.2019

Warnbake statt Abbau

Das Geländer an einer Brücke in Dörfles-Esbach birgt für einige Räte zwar eine Gefahr für den Verkehr, soll aktuell aber dennoch an Ort und Stelle verbleiben. In der Von-Werthern-Straße ist ein Ausbau des Gehsteigs in der Diskussion.