Warmlaufen für "Krach"

Um die Zeit bis zum "Krach am Bach"- Festival in Prölsdorf (Gemeinde Rauhenebrach) im Juli dieses Jahres zu überbrücken, findet am Samstag, 14. März, ein Pre-Fest zum alljährlichen Prölsdorfer Spektakel in den Haas-Sälen in Bamberg statt. An Bord sind vier Bands unterschiedlicher subkultureller Musikspielarten von Electro über Hardcore bis hin zu Rap. Allen voran die Electropunker von "Egotronic" aus Berlin, wie der Veranstalter des Festivals mitteilte. Das ist der Sport-Club Prölsdorf.

Man kann zu einem Konzert gehen oder zu "Egotronic". Wer nicht schwitzt, hat nichts verstanden, heißt es in der Ankündigung. Stillstehen ist niemals eine Option.

"Rawside" stehen seit 1993 für kompromisslosen Hardcore und sind nach fast vier Jahren Inaktivität seit Dezember 2016 mit neuer Besetzung zurück.

Das Gegengift zum Erwachsenwerden trägt mit "Maffai" aus Nürnberg und Würzburg einen neuen Namen. Das 2018 gegründete Quartett bewegt sich soundtechnisch irgendwo zwischen wütendem Indie und filigranem Post-Punk.

Den Abend einläuten wird die Nürnberger Rapcrew "Hartz Angels", welche die Quintessenz des faulen Lebens auf den Punkt bringt: Pay TV und Dosenbier.

Zur After-Show-Party rundet Team "Ochzger" das Konzert ab, das den legendären Sound der 80er Jahre unter die Plattenspielernadel legt - von Synthpop-Welthits über Underground New Wave bis zu sowjetischen Aerobic-Begleitplatten.

Die Tickets für das Pre-Konzert gibt's unter www.live-club.de oder im "Titus" Bamberg. Der Einlass ist ab 19 Uhr und der Beginn um 20 Uhr.

Musik im Steigerwald

Seit 15 Jahren veranstaltet der SC Prölsdorf das "Krach am Bach"-Festival am Sportgelände in Prölsdorf. Beim "Krach am Bach" handelt es sich laut Vereinsangaben um ein von der Jugendgruppe ehrenamtlich veranstaltetes und gemeinnütziges Musikfestival. Neben Vorträgen werden beim Wochenendprogramm Fans unterschiedlichster subkultureller Musikspielarten von Punk über Rap bis hin zu Elektro bedient. Ein möglicher Gewinn kommt Jahr für Jahr gemeinnützigen Zwecken zugute. Die Planungen des Festivals erstrecken sich beim SC bis zu einem Jahr im Voraus. Die gesamte Organisation erfolge "absolut selbstständig und ohne jegliche Sponsoren", versichert der Verein im Steigerwald.

In den vergangenen Jahren hatte der Sport-Club im Vorfeld einen Bandcontest veranstaltet. Heuer gibt es stattdessen das "Krach am Bach"-Pre-Fest. red