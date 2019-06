"Warmer Regen" für Vereine, Schulen und Institutionen im Landkreis

Die VR Bank Oberfranken Mitte spendete 14 550 Euro für Vereine, Schulen und Institutionen. 26 Empfänger aus dem Landkreis Kronach dürfen sich über Zuwendungen freuen. Am Dienstag erfolgte in der Steinmühle der Kronacher Bank die offizielle Spendenübergabe.

Bereichsdirektor Hans Jürgen Möhrle betonte dabei, dass man die zur Verfügung stehenden Mittel erneut den vielen Gewinnsparern verdanke, die der Bank schon lange Jahre die Treue halten. Ein Teil der Loseinsätze werde als Spende ausgeschüttet. Sie schmälere aber keinesfalls die nach wie vor - trotz schwieriger Zeiten für Banken - stattliche Dividende der Mitglieder.

Die Spenden wurden von den Geschäftsstellenleitern an die Vertreter der jeweiligen Vereine, Schulen und Institutionen überreicht. Diese bedankten sich herzlich für die großzügige Unterstützung.

Spendenempfänger sind: Kronach Creativ (Unterstützung "Kronach leuchtet" 2019), Sportverein 1924 Steinwiesen, Abteilung Turnen (Unterstützung 50. Internationaler Volkslauf "Rund um die Ködeltalsperre" am 26. Mai), Sportverein 1924 Steinwiesen (Instandhaltung Sportplatz), Evang.-Luth. Pfarramt Unterrodach (Zuschuss Renovierung Kita "Unterm Regenbogen"), Musikverein Höfles-Vogtendorf 1925 (Zuschuss Neuanschaffung/ Unterhaltung von Instrumenten für den Nachwuchs), Natur- und Gartenfreunde Haßlach (Zuschuss Errichtung eines Dorfbrunnen; Elektroanlagen usw.), Kath. Pfarramt Teuschnitz (Zuschuss Erweiterung Medienangebot der Bibliothek im Alten Torhaus, Teuschnitz), Jugendfeuerwehr Landkreis Kronach (Unterstützung Kreisleistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises Kronach am 27. Juli in Hesselbach), Awo-Kita "Lauenhainer Spatzennest" (Unterstützung Kinderfest am 25. Mai), Frankenwald-Gymnasium Kronach (Ausgestaltung Abiturfeier), Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach (Ausgestaltung Abiturfeier), Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach (Unterstützung Bühnenshow "Dance-Street 2019", Aufführungen im Kreiskulturraum im Juni, Premiere ist am 27. Juni), Frankenwaldverein Ortsgruppe Zeyern (Unterstützung Nistkastenaktion für Schwalben, Mauersegler und Fledermäuse), Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach (Unterstützung "Rosenberg-Festspiele Kronach" vom 16. Juni. bis 11. August), Schützenverein "Freischütz" Ebersdorf 1926 (Unterstützung Schützenfest 15./16. Juni), TSV 1894 Ebersdorf (Spende Förderung und Ausbau der Jugendarbeit anl. 125-jährigem Jubiläum im Juli), Frankenwaldverein Ortsgruppe Seibelsdorf (Unterstützung Nordic-Walking-Veranstaltung am 16. Juni), Sozialdienst kath. Frauen Kronach (Anschaffung Waschmaschine), Kleinkaliber-Schützenverein 1903 Förtschendorf (Schießen des Schützennachwuchses anl. Schützenfest 29./30. Juni), Evang.-Luth. Pfarramt Fischbach (Unterstützung Kita "Pfiffikus" anl. 25-jähr. Bestehens 2019, Erneuerung Sonnensegel), Freiwillige Feuerwehr Zeyern (Unterstützung Feuerwehrfest anl. 125. Gründungsjubiläum mit Kreiskinderfeuerwehrtag), Stadt Wallenfels (Zuschuss Restaurierung Nepomukstatue aus dem Jahre 1826), Stadt Kronach für "1000 Herzen für Kronach" (Unterstützung der Veranstaltungen "Sommer-Open-Air" am 21. Juli und "1000 Herzen für das Rodachtal" am 10. November), Kreisfischereiverein Kronach (Unterstützung Fischerfest 15./16. Juni in Fischbach), Schützengesellschaft Kronach (Förderung des Schießsports: Ehrenpreise für Schießprogramm anl. Freischießen vom 8. bis 18. August), Privilegierte Schützengesellschaft 1612 Ludwigsstadt (Unterstützung Ludschter Vogelschießen 2019 vom 19. bis 23. Juli). hs