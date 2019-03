"Warmer Regen" für drei Kindergärten

Die evangelische Mutter-Kind-Gruppe Stockheim zeigt ein großes Herz für Kinder und spendet an die drei Kindergärten der Gemeinde Stockheim insgesamt 900 Euro. Diese teilen sich auf in jeweils 300 Euro an den katholischen Kindergarten St. Katharina Neukenroth, den katholischen Kindergarten St. Wolfgang in Stockheim und den katholischen Kindergarten St. Johannes in Haßlach.

Die Sprecherin der Muki- Gruppe, Alexandra Wittmann, sagte zu der Intention der Muttis, dass sie in der Gruppe nicht nur ihre eigenen Kinder im Blick hätten, sondern die Kinder der gesamten Gemeinde Stockheim lägen ihnen am Herzen. Es gebe drei sehr schöne Kindertagesstätten in der Bergwerksgemeinde, in denen gute Arbeit für Kinder und Eltern geleistet werde. Diese hätten es verdient, unterstützt zu werden. Deshalb sei es zu der außerordentlich großherzigen Spende von 900 Euro gekommen. Jeder Kindergarten solle daran Freude und die Kinder sollten mit neuem Spielzeug großen Spaß haben.

Für die Kindergärten dankten im Namen der Kinder und ihrer Eltern die Leiterinnen Claudia Baumann (St. Wolfgang Stockheim und Stefanie Bauer (St. Katharina Neukenroth) sowie Silvia Müller (Kinderpflegerin St. Johannes Haßlach). eh