Warenbetrug im Internet aufgesessen

Ein Mann aus Herzogenaurach entdeckte am Montag gegen 10.35 Uhr auf einer sozialen Plattform in seinem PC in den Kommentaren zu einer Veranstaltung, dass eine andere Person dafür Karten im Wert von je 20 Euro Verkaufspreis anbot. Der Mann war interessiert und nahm daher über eine persönliche Nachricht Kontakt mit der Frau auf, die die Karten anbot. Man einigte sich letztendlich auf den Kauf. Die Abwicklung erfolgte über PayPal, allerdings über die "family and friends"-Option. Weiterhin wurde vereinbart, dass das gekaufte Ticket an die E-Mail Adresse des Käufers gesendet werden sollte. Nach der Bezahlung war der Account der Verkäuferin bei der sozialen Plattform plötzlich nicht mehr aktiv. Eine Kontaktaufnahme war nicht mehr möglich. Da es sich beim Geldtransfer um die "family and friends"-Option handelte, bekam der Käufer den von ihm überwiesenen Betrag nicht mehr zurück. Der Mann erstattete daher Anzeige bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Bleiben Sie vorsichtig bei Ihnen nicht bekannten Anbietern im Internet. Im Zweifelsfall verzichten Sie lieber auf ein günstiges Angebot.