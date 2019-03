Waren mitgenommen und nicht bezahlt

Ziel von Ladendieben waren am Montag zwei Bekleidungsgeschäfte in der Innenstadt. Gegen 14 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Ladens am Grünen Markt einen 29-Jährigen, der das Geschäft mit zwei Paar Turnschuhe im Wert von 150 Euro verlassen wollte. Kurze Zeit später beobachteten Zeugen zwei Jugendliche dabei, wie sie ebenfalls in einem Bekleidungsgeschäft am Grünen Markt Unterwäsche im Wert von 50 Euro in ihre Handtasche steckten und den Laden verließen. In beiden Fällen hat die Polizei Bamberg die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen.