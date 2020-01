Waren im Wert von rund 20 000 Euro gespendet

Die Mitarbeiter der Baur-Gruppe sammelten auch im vergangenen Jahr Lebensmittel, Süßigkeiten und Drogerie-Artikel für die Tafeln Burgkunstadt und Bayreuth sowie für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neustadt bei Coburg. Auch der Altenkunstadter Kuscheltierhersteller Nici beteiligte sich wieder an der Weihnachtsspendenaktion. Vom Logistiker bis zum Marketingmanager, vom Softwareprogammierer bis zum Kundenbetreuer, alle Mitarbeiter der Baur-Gruppe zeigten sich wieder spendenfreudig. Zusammen mit der großzügigen Spende der Firma Nici, die unter anderem Federmäppchen beisteuerte, kam insgesamt ein Warenwert von rund 20 000 Euro zusammen.

Initiative der Auszubildenden

Kürzlich übergaben Stefan Gagel und die Auszubildende Verena Säum die Sachspenden an den Vorsitzenden der Tafel Burgkunstadt, Herbert Mayer, und sein Helfer-Team. Initiiert wurde die Spendenaktion im vergangenen Jahr von den Auszubildenden der Baur-Gruppe. Ihre Idee war es, erstmalig auch das Bayerische Rote Kreuz in Lichtenfels zu bedenken. Dafür hatten sie neben Lebensmitteln, Süßigkeiten und Drogerie-Artikeln auch gut erhaltene Kleidung in der Belegschaft eingesammelt. Abgeben konnte die Belegschaft ihre Spenden an speziell für die Weihnachtsspendenaktion eingerichteten Sammelstellen an allen Standorten der Baur-Gruppe.

"Inzwischen ist es eine schöne Tradition. Bereits seit 2011 starten wir immer kurz vor Weihnachten unsere Spendenaktion. Über alle unsere Standorte hinweg haben wir auch in diesem Jahr für die Tafeln in Burgkunstadt und Bayreuth sowie für die Awo in Neustadt bei Coburg und das BRK Lichtenfels Lebensmittel, Drogerie-Artikel und gut erhaltene Kleidung gesammelt", erklärte Stefan Gagel, Pressesprecher der Baur-Gruppe. Er ergänzte: "Ein großes Lob geht an unsere Azubis, die vollkommen selbstständig die Spendenaktion auf die Beine gestellt haben. Dann möchten wir uns noch bei Nici bedanken. Zum wiederholten Mal unterstützt Nici unsere Aktion mit verschiedenen Artikeln aus dem eigenen Sortiment. Das ist wirklich großartig!"

Die Dankbarkeit der Menschen

Herbert Mayer bedankte sich herzlich für die unzähligen Weihnachtsgeschenke, die in vielen prall gefüllten Kartons übergeben wurden. "Mit der Weihnachtsausgabe haben wir immer besonders viel Arbeit, aber es bedeutet uns allen auch sehr viel, wenn wir die Dankbarkeit der Menschen spüren, die auf unsere Hilfe angewiesen sind", sagte er. ik