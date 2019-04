Waren es jugendliche Raucher?

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen ist in Gräfenberg in der Pestalozzistraße der Maschendrahtzaun von einem Anwesen auf einer Länge von 20 Metern beschädigt worden. Der unbekannte Täter trat dabei die Befestigungspfosten nieder. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Mittel- und Realschule. In Verdacht kommen dabei Schüler, die in den Abendstunden dort zum Rauchen verkehren und ihren Unrat hinterlassen.