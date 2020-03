Waren die Römer auch im hiesigen Gebiet?

Die Frage, inwieweit sich die Römer östlich des Limes aufgehalten haben, beschäftigt die Mitglieder des Historischen Vereins Landkreis Haßberge. Auch Interessierte sind willkommen zu dem Vortrag am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr in der Brauereigaststätte Göller. Es mehren sich die Anzeichen, dass Römer im Kreisgebiet gewesen sein könnten, teilt Mark Werner vom Historischen Verein mit. Jedenfalls hält dies auch die anerkannte Wissenschaft aufgrund jüngst bekannt gewordener Funde für sehr wahrscheinlich. Aus diesem Grund hat der Historische Verein den Referenten Gerrit Himmelsbach gewonnen, der in informativer, aber dennoch unterhaltsamer Weise über die bereits entdeckten und mutmaßlichen Spuren römischer Anwesenheit in Franken berichtet - außerhalb des einstigen Imperiums. Nichtmitglieder werden um einen kleinen Unkostenbeitrag gebeten, für Mitglieder und Jugendliche ist der Vortrag frei. red