Am Samstag, 29. Juni, besucht TBC, das totale Bamberger Cabaret, das Jugendbildungshaus am Knock in Teuschnitz. Ab 20 Uhr ist ihr neues Programm "Wann, wenn nicht wir?" zu sehen.

Die drei "Superhelden" von TBC kämpfen gegen gefakte News und gegen gezielte Verwirrung. Denn der Meeresspiegel steigt. Dann geht es auch noch um die Bienen. Und wo ist eigentlich die Mitte hin - die war doch letzte Woche noch da?

Mit ihrer wahnwitzigen Mischung aus furiosen Sketchen und bissigen Songs reißt das fränkische "Driemdiem" Georg Koeniger, Michael Tomis und Florian Hoffmann sein Publikum von den Sitzen. Und wenn Sie sich fragen, wer sich dieses Gag-Feuerwerk anschauen soll, dann lautet die Antwort ganz klar: "Wann, wenn nicht wir?"

Karten gibt es im Vorverkauf in der Sparkasse Teuschnitz und im Haus am Knock. Vorbestellungen sind auch telefonisch unter der Nummer 09268/913160 oder per E-Mail an info@knock.de möglich. Die vorbestellten Karten können an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis abgeholt werden. red