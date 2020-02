Wann schneidet man Bäume am besten?

Wann schneidet man welche Bäume am besten und wie wird das eigentlich genau gemacht? Diese und noch viel mehr Fragen werden bei der nächsten Veranstaltung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Neuensee beantwortet. Wer sich also genauer über dieses Thema informieren möchte, ist beim Winter-Baumschnittkurs am Freitag, 14. Februar, um 14.30 Uhr genau richtig. Bei dieser Veranstaltung können noch offene Fragen geklärt werden, und die Teilnehmer können sich Tipps von einem Fachmann holen. Treffpunkt für den Baumschnittkurs ist um 14.30 Uhr in der Sonnenleite 8 in Neuensee. Als Referent konnte Milan Vukovic aus Schönbrunn gewonnen werden, der den Teilnehmern nicht nur die Theorie näherbringen, sondern auch praktische Beispiele zeigen wird. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder zu diesem Winter-Baumschnittkurswillkommen. pstr