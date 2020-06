Wann öffnen die Freibäder im Landkreis?

Egloffstein Das Freibad in Egloffstein bleibt vorerst geschlossen. "Wir warten den Juni noch ab", informiert Bürgermeister Stefan Förtsch. Sollten sich doch noch weitere Lockerungen ergeben und die Auflagen nicht mehr so hoch sein, öffnet das Freibad eventuell zu den Sommerferien hin. Neunkirchen am Brand Das Freibad in Neunkirchen wird öffnen, voraussichtlich ab 15. oder 22. Juni. "Wir müssen noch genau abklären, wie wir es personell stemmen können und wieviele Leute gleichzeitig rein dürfen", erklärt Bürgermeister Martin Walz auf telefonische Nachfrage.

Streitberg "Wir würden liebend gerne aufmachen", sagt Streitbergs Bürgermeister Marco Trautner. Eine endgültige Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. "Bis zum 8. Juni schaffen wir es nicht, darüber hinaus machen wir uns Gedanken", so Trautner. Es müsse zunächst noch ein genaues Hygienekonzept und der personelle Aufwand erarbeitet werden. Auf der vorderen Liegefläche könnten voraussichtlich 70 Badegäste Platz haben, auf der hinteren circa 20. Die Entscheidung über eine mögliche Öffnung wird gemeinsam im Gemeinderat getroffen.

Gräfenberg Auch hier steht noch nicht fest, ob das Freibad öffnet oder nicht. Die konkreten Vorgaben müssten laut Bürgermeister Ralf Kunzmann zunächst noch geklärt werden. Ein konkreter Öffnungstermin kann deshalb noch nicht genannt werden. "Eine weitreichende Entscheidung in dieser Ausnahmesituation muss gut überlegt sein", so Kunzmann. Interessierte Helfer können sich unter Tel. 09192/7090 melden.

Gößweinstein Das Naturbad bleibt dieses Jahr nach Informationen der Gemeinde geschlossen.