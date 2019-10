Wann lassen Kempf, Kessel und Horcher endlich aufhorchen?

Von den Titelanwärtern der Männer-Bezirksoberliga hat die HSG Rödental/Neustadt ein deutliches Zeichen gesetzt und gezeigt, dass im dritten Anlauf der Landesliga-Aufstieg unbedingt realisiert werden soll. Nach den Erfolgen über Helmbrechts und in Kunstadt wurde am Samstag mit dem TV Weidhausen auch das Team bezwungen, das mit 6:0 Punkten einen fehlerfreien Saisonstart hinlegte.

Männer-Bezirksoberliga

SG Marktleuthen/Niederla. - HSG Rödental/Neustadt

Die nächste Prüfung für den derzeitigen Tabellenzweiten steht am heutigen Samstag bei der SG Marktleuthen/Niederlamitz auf dem Programm. Wenn das Fusionsteam seine bisherige Konzentration und die spielerische Linie beibehält, dann wird für die Gastgeber nichts zu holen sein. Das Trainerduo Greiner/Schuhmann wird die Zügel auch in einer scheinbar leichteren Begegnung straff halten.

TV Weidhausen - Turnerschaft Coburg

Die Enttäuschung über die Niederlage in Neustadt ist beim TV Weidhausen sicherlich bereits verflogen. Trainer Frank Steinberger blickt nach vorne. Der Gegner am Sonntag um 16.30 Uhr in der Michelauer Mainfeldhalle ist die Coburger Turnerschaft, die sich nach dem letzten Spiel erneut steigern will. Mit drei Niederlagen in Serie ist die TS Coburg nämlich äußerst schlecht gestartet.

Mit den drei Absteigern der Landesliga hatte man jedoch auch ein äußerst schweres Auftaktprogramm. Doch es wird nicht leichter. Die TVW verfügt über ein starkes Team. Generell verfügen die "Grün-Schwarzen" über einen starken Angriff, was 33 Tore im Schnitt pro Spiel untermauern.

Nach der Niederlage in der Vorwoche in Neustadt ist der TV Weidhausen definitiv vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung aus. Für die Mohrenstädter selbst muss das Ziel sein, dass man weniger Durststrecken als noch gegen Kunstadt hat und vor allem nicht wieder, wie in bislang jedem Spiel, zum Ende hin völlig einbricht.

Dass man das spielerische Potenzial hat, um in der höchsten Liga Oberfrankens mitzuhalten, zeigte das Team von Coach Mustafic letzten Samstag phasenweise gegen die HG Kunstadt. Wenn die gefährlichen Werfer Johannes Kempf, Luca Philipp Kessel und Yannick Horcher aufhorchen, dann könnte es für Weidhausen durchaus eng werden. TV Gefrees - HG Hut/Ahorn

Sowohl die SG Bad Rodach/Großwalbur, als auch die HG Hut/Ahorn muss in fremder Halle ran. Hut/Ahorn ist mit 4:0 Punkten perfekt gestartet. Offensichtlich hat die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Harbecke den Abgang von Stefan Döbereiner gut verkraftet. Beim TV Gefrees, der vor Wochenfrist mit 22:19 in Marktleuthen zum ersten Mal als Sieger aus der Halle ging, hat Ahorn berechtigte Aussichten auf den dritten Sieg im dritten Spiel.

SG Bad Rodach/Großwalb. - TV Helmbrechts

Mit dem TV Helmbrechts steht der SG Bad Rodach/Großwalbur erneut ein oberfränkischer Absteiger aus der Landesliga gegenüber.

Wenn die Formation von Trainer Nils Reinermann ihre immer wieder auftretenden "anfälligen Minuten" vermeiden kann, dann ist sie dank ihres derzeit überragenden Torwarts Simon Weiß auch für den Favoriten gefährlich. ebi/sh/kag