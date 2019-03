Wandlungsfähig und wunderbar

christiane Reuther Sydney Ellis gilt als eine der Premium-Jazz-und-Blues-Stimmen in der heutigen Zeit. Am Samstagabend begeisterte die US-Sängerin auf Einladung des Kulturamtes Haßfurt live mit ihrer wunderbaren Stimme auf der Bühne in der Stadthalle in Haßfurt eine große Fangemeinde.

Die Songwriterin, die als Entertainerin und Sängerin auftritt, hat sich der afroamerikanischen Volksmusik, dem klassischen Jazz, dem Blues und den Gospel-Spirituals verschrieben. Sydney Ellis begeisterte bei ihrem Auftritt in der Kreisstadt in jeder Nuance mit einer wandlungsfähigen Stimme. Sowohl bei der Sängerin als auch bei den "Midnigth Preachers", dem akustischen Background in der Besetzung mit Rick Cotton (Piano), Roland Weber (Schlagzeug), Doc Ellis (Bass) und Hugo Scholz (Tenorsaxophon), bedankte sich das Publikum mit stehenden Ovationen.

Der Abend gestaltete sich abwechslungsreich in Dynamik, Tempi, Grooves und einer ausgewogenen Stimmung der Lieder, zu denen unter anderem "Let me Love You" von Willie Dixon oder "Stormy Money Blues" (Aaron T. Walker) zählten. Aber auch mit Eigenkompositionen wie "Was It a Whisper", "I'm Overjoyed" oder "Pepper Joe" stellte die Künstlerin ihr großartiges Können unter Beweis. Wobei Sydney Ellis auf das umfangreiche Material zurückgriff, das sie selbst als "afroamerikanische Folk-Musik" bezeichnet. Abwechslungsreich, von ruhigen bis hin zu lauteren Nummern entführten die Solokünstlerin und die "Midnight Preachers" die Konzertbesucher immer tiefer in die musikalische Welt der afrikanisch-amerikanischen Folkmusik.

In Ohio aufgewachsen

Die 72-jährige US-Sängerin, die in West Virginia geboren und in Ohio aufgewachsen ist, begann ihre Karriere vor 27 Jahren als Frontsängerin bei verschiedenen Bands in Los Angeles, bevor sie ihre eigene Band gründete. Seit 25 Jahren singt und tourt sie, beeinflusst von der Musik ihres afroamerikanischen Erbes, rund um die Welt. Sydney Ellis hat fünf Kinder, ist siebenfache Großmutter und hat einen Urenkel. Mit ihrem zweiten Mann, dem Bassisten Doc Ellis, ist sie seit über 30 Jahren verheiratet.