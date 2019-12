Wandkalender zeigt Tütschengereuth

Bereits in der 15. Auflage erscheint der Tütschengereuther Wandkalender für das Jahr 2020. Karlheinz Pfohlmann hat rund 80 Bilder aus dem letzten Jahrtausend zusammengestellt und erinnert damit an das Dorfgeschehen in der älteren und jüngeren Vergangenheit. Vorder- und Rückseite sind voll farbig bedruckt und im Kalendarium sind alle wichtigen Termine für das Dorfgeschehen erfasst.

Der Kalender kann zum Preis von 7 Euro bei Inge Pfohlmann, Tütschengereuther Hauptstraße 7, Telefon 09549/340, erworben werden. red