Wanderweg und Bänke

Der Gemeinderat Ködnitz trifft sich zur Sitzung am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr im Rathaus in Fölschnitz. Vorgestellt wird das geplante Projekt "Heinersreuther Hof" durch die Raps-Stiftung. Weitere Punkte sind Bauangelegenheiten, die Baumaßnahme "Bergweg", das ILE-Projekt Kernwegenetz sowie die Wahlhelferentschädigung für die Kommunalwahlen. Im Bericht von der Sitzung des Umweltausschusses geht es um einen Wanderweg durch das Weißmaintal und die möglichen Standorte für Mitfahrbänke in der Gemeinde Ködnitz. red