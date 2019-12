Premich 02.12.2019

Wandervöuchel laufen zum Kreuzberg

Die Wandervöuchel e.V. Premich unternehmen am Samstag, 28. Dezember, ihre Jahreshauptwanderung zum Kloster Kreuzberg. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Hauptquartier, Kreuzbergweg 4 in Premich. Vor der Wa...