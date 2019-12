Wanderverein hält gut besuchte Hauptversammlung

Knapp zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit der Wanderverein Sonnefeld und Umgebung mehrere Hundert Teilnehmer zur letzten eigenen IVV-Wanderung empfangen hat. Obwohl der Streckenverlauf rund um die Industriegemeinde und die fantasievoll gestalteten (Dankeschön)-Medaillen Zuspruch und Lob erfuhren, war es der Gemeinschaft Gleichgesinnter in den Folgejahren nicht mehr möglich, eine derartige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zunehmendes Lebensalter der Mitglieder, interessierter Wandergruppen in ganz Franken, sowie allgemein nachlassendes Interesse am IVV-Gedanken nennt der 1990 ins Amt gewählte Vorsitzende Manfred Kahlert bei der gut besuchten Hauptversammlung als Beweggründe. Die Versammlung wurde erstmals zum Ende der Wandersaison in den Herbst verschoben und im Gasthaus Motschmann (Mödlitz) ausgerichtet. Sie war von (noch) aktiven und passiven Mitgliedern aus dem Landkreis übergreifenden Einzugsbereich Sonnefeld, Weidhausen, Mitwitz und Marktzeuln gut besucht. "Die Internationalen Volkswanderungen haben eine rasante Abwärtsentwicklung zu verzeichnen", hob Kahlert im Jahresbericht hervor. Vielfach heimsten "die Sonnefelder" nicht nur Pokale, sondern auch Anerkennungspreise und Erinnerungsteller für die stärkste Teilnehmergruppe ein. Jetzt seien sie nur noch auf wenigen IVV-Strecken unterwegs. "Waren noch vor einem Jahrzehnt in der näheren Umgebung Sonnefelds 20 Vereine registriert, hat sich die Anzahl der in der Saison 2019 aktiven Gemeinschaften auf überschaubare fünf reduziert." Lobend erwähnte der Vorsitzende, dass sowohl aktive als auch passive Mitglieder bei eigenen Wanderterminen mit Einkehr und Geselligkeit das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl pflegen. Der von Willi Knauer und Maike Kahlert geprüfte Kassenbericht fand ebenso Zustimmung wie die Aufzeichnungen im Protokollbuch. oe