Wanderverein Ebern sucht Ostereier

Der Wanderverein Ebern lädt am Ostermontag, 22. April, zu einer Familienwanderung mit Ostereiersuche nach Königsberg ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Realschulparkplatz in Ebern. In Fahrgemeinschaften geht es nach Königsberg zum Waldspielplatz. Von dort aus wandern die Teilnehmer am Lehrpfad entlang zum See. Dort können dann Ostereier gesucht werden. Die Wanderstrecke ist laut Auskunft des Vereins kinderwagentauglich. Im Anschluss an die Wanderung bleibt genügend Zeit zum Verweilen. Für eine kleine Verpflegung ist gesorgt, teilt der Wanderverein Ebern weiter mit. red