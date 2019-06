Der Bund Naturschutz (BN) weist auf zwei geführte Wanderungen im Steigerwald hin. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 3. Juli, die Tour "Alte Wälder, Waldboden und Pilzgeflechte". Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Wanderparkplatz in der Felsenkellerstraße in Ebrach. Auf der etwa dreieinhalb Stunden dauernden und circa siebeneinhalb Kilometer langen Wanderung durchqueren die Teilnehmer eines der schönsten Altwaldgebiete im nördlichen Teil des aufgehobenen Waldschutzgebiets bei Ebrach. Veranstalter ist der BN Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald im Rahmen von BayernTourNatur. Die Veranstaltung ist kostenlos; Informationen gibt es beim Freundeskreis (Telefon 09553/989042 oder Rufnummer 0151/51797673). Die zweite Wanderung findet am Samstag, 6. Juli, statt und steht unter dem Motto "Wanderung im reizvollen Spitalgrund" bei Prüßberg (Gemeinde Miche-lau). Treffpunkt ist um 14 Uhr am Feuerwehrhaus in Prüßberg. Auf der etwa zwei bis drei Stunden dauernden Tour erläutert Erich Rößner, Vorsitzender des BN Gerolzhofen, Natur- und Kulturgüter am Wegesrand. Veranstalter ist der BN Schweinfurt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es beim BN (Telefonnummer 09721/185353). red