Der Bund Naturschutz veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, eine naturkundliche Familienwanderung. Oskar Jungklaus sucht mit den Teilnehmern Tagfalter und ihre Raupen, Tobias Gerlach berichtet von Entwicklungen in der Kernzone des Biosphärenreservates Rhön. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Reinhold-Schmidt Platz (AMSC), Hammelburg. sek