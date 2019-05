Bad Bocklet vor 11 Stunden

vogelstimmen

Wanderung

Der Liederkranz bietet am Samstag, 4. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz eine Vogelstimmenwanderung an. Treffpunkt ist um 7 Uhr vor dem Brunnenbau im Kurpark Bad Bocklet. Danach...