Am Samstag, 2. Februar, veranstaltet der Naturpark Spessart eine Wanderung "Von Wilddieben, Wölfen und wilden Sauen...". Vom Wildpark in Schollbrunn durch das Kropfbachtal geht es durchs ehemalige Revier des Erzwilderers Hasenstab. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Schollbrunn, Parkplatz am Wildpark (Spessartstraße). Anmeldung bis 1. Februar: Elke Böhm, Tel.: 09342/817 05 37, elke.bio-guide@t-online.de , www.natur-erlebnis-fuehrungen.de . red