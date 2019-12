Wanderung zur Weihnachtsfeier

Der VfR Sulzthal hält am Samstag, 14. Dezember, seine Weihnachtsfeier im und am Sportheim ab. Die Kinder treffen sich um 14 Uhr am Spielplatz in Sulzthal zur Wanderung zum Sportheim. Die Feier beginnt um 14 Uhr. Die Erwachsenen laufen um 18 Uhr zum Sportheim. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Linde. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder, Nikolausbesuch und ein Bingospiel. sek