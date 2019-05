Der Kreisverband der Freien Demokratischen Partei unternimmt am Sonntag, 2. Juni, eine Wanderung zur Vinica-Weinbergshütte im Ganstal zwischen Hammelburg und Untererthal mit anschließendem Grillen. Treffpunkt ist pünktlich um 9.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz Oberthulba an der A 7. Leicht erkennbar durch das direkt daneben befindliche hohe Silo. Von dort wird gemeinsam zum Ausgangspunkt der Wanderung gefahren. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Rückmeldungen zwecks Anmeldung in der Lokalität sind bis spätestens 31. Mai erforderlich. sek