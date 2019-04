Stettfeld vor 17 Stunden

Wanderung zur Silbersandhöhle

Die Wanderabteilung des SC Stettfeld unternimmt eine Wanderung in den Mai am Mittwoch, 1. Mai. Treffpunkt ist am Gasthof Strätz um 14 Uhr. Die Teilnehmer wandern über die Annakapelle zum Mettschnabelk...