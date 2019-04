Anlässlich des Tages des Deutschen Bieres lädt der Bürgerverein "Lebendiges Redwitz" am Dienstag, 23. April, zu einer Wanderung zur Rosenauer Hofbräu nach Marktgraitz ein. Dort erwartet die Teilnehmer eine Führung durch die kleine Familienbrauerei mit anschließender Brotzeit. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Marktplatz in Redwitz. Um Anmeldung wird gebeten bei Otto Schardt unter Telefon 0176/10002208. red