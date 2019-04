Der Gartenbauverein lädt am Mittwoch, 1. Mai, zu einer Wanderung zur Radspitze ein. Der neun Kilometer lange Rundweg ist eine Teilstrecke des Frankenwaldsteiglas "Muschelkalkweg". Die reine Gehzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Um 12.30 Uhr ist eine Einkehr in der "Radspitzalm" des Frankenwaldvereins geplant. Falls jemand nur eine Teilstrecke bis/ab "Radspitzalm" gehen möchte, wird ein Shuttle zum Ausgangspunkt angeboten. Treffpunkt ist am 1. Mai um 10 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Stockheim. Die Einladung geht an alle Vereinsmitglieder. Gerne sind auch Gäste und Freunde willkommen. Anmeldung und Infos unter Ruf 09265/8281 oder 0171/9973344. red