In der Rhön unterwegs mit Susanne Zuber-Maisch heißt es am Sonntag, 30. Juni, bei einer Wanderung zur Lichtenburg. Dabei entdecken die Teilnehmer die Spuren der Vergangenheit und lernen auch das Leben im Mittelalter kennen. Anmeldungen sind unter Tel. 0151/ 193 264 92 möglich. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Wasserhäuschen in der Burgstraße in Ostheim. sek