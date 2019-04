Wanderung zur Hohen Metze

Die Umweltstation bietet morgen, Sonntag, eine geführte Wanderung mit Wilhelm Ebitsch an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Spielplatz vor Ro schlaub. Vorbei an der Steinernen Rinne geht es bergaufwärts zum Naturschutzgebiet "Weißer Lahma". Am Marienberg ist eine Kaffeepause geplant. Auf der Wanderung gibt Wilhelm Ebitsch als Kenner der Kulturlandschaft viele Infos an die Teilnehmer weiter. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red