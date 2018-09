Wanderung zur Heidelsteinfeier

Der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt nimmt am Sonntag, 16. September, an der Heidelsteinfeier teil. Die Wanderung startet am Parkplatz am Holzberghof. Die Strecke beträgt etwa vier Kilometer. Abfahrt der Fahrgemeinschaften um 10.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. Gäste sind willkommen. sek