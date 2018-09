Gersfeld 19.09.2018

Wanderung zur Fuldaquelle

Eine Wanderung zur Fuldaquelle bietet das Biosphärenreservat Rhön am Sonntag, 23. September, an. Treffpunkt ist um 14.40 Uhr am Parkplatz Fuldaquelle an der Landesstraße 3068. Infos gibt es beim Biosp...