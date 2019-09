Die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins bietet eine Rundwanderung von Rothenbühl über die Ruine Neideck mit Schlusseinkehr an. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Am Sonntag, 8. September, um 13 Uhr ist Treffpunkt an der Jägersburg. Es können Fahrgemeinschaften gebildet werden. Wanderführer ist Herbert Wetzel. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. red