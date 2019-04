Steinbach am Wald vor 15 Stunden

Wanderung zur Bastelsmühle

Der Rennsteigverein Steinbach/W. wandert am Sonntag, 14. April, zur Bastelsmühle. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Schützenplatz Steinbach am Wald. Wanderführerin ist Anni Rieß. Gäste sind willkommen. r...