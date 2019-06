Wanderung zur Bärwurzblüte

Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet am Samstag, 15. Juni, im Rahmen des BayernNetzNatur-Projektes Bärwurzwiesen und Feuchtflächen im nördlichen Frankenwald eine naturkundliche Wanderung bei Lauenstein an. Der Rundgang führt an extensiv genutzten Trocken- und Feuchtlebensräumen vorbei. Ausgangspunkt der etwa zweistündigen Wanderung ist um 14 Uhr der Wanderparkplatz an der Thüringer Warte. Nähere Informationen sind unter der Telefonnummer 0157/82238853 oder per E-Mail an info@oekologische-bildungsstaette.de erhältlich. red