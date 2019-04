Der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt bietet am Sonntag, 14. April, eine Wanderung zum Sodenberg bei Hammelburg an. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am Oberen Tor in Münnerstadt und fahren nach Untereschenbach. Nach einem kurzen Aufstieg erreichen die Wanderer die Frühblüher im Naturschutzgebiet "Gans". Die Wanderung verläuft dann rund um den Sodenberg zur ehemaligen Basaltabbaustätte. Eine Einkehr ist geplant. Anschließend führt die Tour der Saale entlang zum Ausgangspunkt zurück. Die Streckenlänge beträgt etwa 15 Kilometer. Wanderführer ist Dietmar Schmitt. sek