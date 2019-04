Wanderung zum Schieferwerk Lotharheil

Die Tourist-Information Oberes Rodachtal bietet eine Wanderung nach Lotharheil am Dienstag, 16. April, um 14.30 Uhr an. Seit 1857 besteht das Schieferwerk Lotharheil. Bei der geführten Wanderung durch die Wälder machen die Teilnehmer einen Zwischenstopp in Lotharheil. Manfred Teichmann gibt bei einer Führung durch seinen Betrieb (nicht unter Tage) einen Einblick in die Welt des Schiefers. Treffpunkt für diese familienfreundliche Wanderung durch den Rainersgrund ist im Langenautal, an der Kreuzung zum Rainersgrund. Die Wanderung dauert mit Zwischenstopp etwa drei Stunden. Um Anmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal, Telefon 09262/1538 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de, wird gebeten. red