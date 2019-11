Wanderung zum Saisonabschluss

Die DAV-Sektion Coburg veranstaltet ihre Jahresabschlusswanderung am Samstag, 7. Dezember. Die Tageswanderer treffen sich an den Parkplätzen der Firma Ros in der Wassergasse um 8.20 Uhr. Der Treffpunkt der Nachmittagswanderer ist am ZOB um 11.53 Uhr und an der Bushaltestelle Kongresshaus/Anger um 11.55 Uhr. Anmeldeschluss ist am 24. November bei Jürgen Piske unter Telefon 09561/85522019. red