Die Wandergruppe unter Leitung von Barbara Scheele trifft sich am Mittwoch, 9. Oktober, um 12.30 Uhr am Awo-Treff. Die Gruppe startet dann um 12.55 Uhr mit der Linie 5 nach Neuses. Die Tour führt die Teilnehmer dann zum Rückert-Gartenhaus und am Goldbergsee entlang nach Beiersdorf mit Einkehr im "Mühlencafé". Wer teilnehmen möchte, sollte sich vorher unter Telefon 09561/ 94415 anmelden. red