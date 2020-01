Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 5. Januar, eine Wanderung zum Paßmühlenfest in Neubrunn. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Haupteingang des Bahnhofs Bamberg, um dann mit der Bahn nach Ebelsbach zu fahren. Von dort laufen die Teilnehmer auf festen Wanderwegen nach Neubrunn zum Paßmühlenfest. Einkehr, Mittagessen und Kaffeemöglichkeit sind vorgesehen. Am Nachmittag geht es über Gleisenau zum Bahnhof nach Ebelsbach zurück, um mit dem Zug nach Bamberg zurückzufahren. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang und geeignet für Wanderfreunde. Ansprechpartner ist Thomas Haderlein, Tel. 0951/75553 (abends). Zusatzkosten: Bahnfahrt nach Ebelsbach und zurück. red